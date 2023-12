«The Crown» landet an der Spitze

US-Quoten

Mit nur vier neuen Folgen landete die Serie rund um das englische Königshaus auf der Pole Position.

Am 16. November 2023 veröffentlichte der Streamingdienst Netflix die ersten vier Folgen der sechsten Staffel von. Nach Erhebungen von Nielsen schauten sich die Amerikaner in der Woche vom 13. bis 19. November 943 Millionen Minuten der Serie an. Seit dem 14. Dezember sind auch die letzten sechs Episoden verfügbar. Den zweiten Platz belegte die Seriemit 937 Millionen Minuten auf Netflix.Den dritten Platz belegte die Zeichentrickserie für Kinder, die im Januar mit zehn neuen Folgen fortgesetzt wird. Das ursprünglich von der BBC stammende Format kam auf 921 Millionen Minuten. Netflix und Peacock belegten mit der Anwaltsserieden vierten Platz, die Serie wurde in den USA 794 Millionen Mal gestreamt.erreichte bei Netflix und Paramount+ 754 Millionen Minuten, die Sitcomwurde 750 Millionen Minuten gestreamt.Der HBO-Klassikerist nicht nur bei Max, sondern inzwischen auch bei der Netflix-Konkurrenz zu sehen. Dennoch kamen die 63 Episoden aus fast zwei Jahrzehnten auf 696 Millionen Minuten. Die Warner Bros. Seriekam auf 653 Millionen Minuten, die Netflix-Eigenproduktionsicherte sich 643 Millionen Minuten. Der Spielfilmkam auf 557 Millionen Minuten.