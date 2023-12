Blockbuster-Battle

Sat.1 wartet mit der Free-TV-Premiere von «Top Gun: Maverick» auf. Haben «Aquaman» und «Jurassic Park 2» überhaupt eine Chance?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Navy-Flieger Pete Mitchell alias Maverick kehrt zurück an seine alte Flugschule Top Gun, um ein Team für eine äußerst riskante Mission zusammenzustellen. Dabei kommen die ehrgeizigen Absolventen Rooster, Hangman, Bob und Phoenix in den Genuss seiner unkonventionellen Trainingsmaßnahmen. Während der erfahrene Maverick die jungen Piloten auf ihren Einsatz vorbereitet, wird er jedoch schnell von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Die Quotenmeter-Kritik bezeichnete «Top Gun: Maverick» im Vorjahr als „einen der besten Actionfilme des Jahres“. Hier geht’s zur kompletten Kino-Kritik. The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 8IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Jason Momoa im sechsten Teil des "DC Extended Universe": Arthurs Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko - einem Vertrauten seiner Mutter - wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm und seinen Handlanger David aufzuhalten? Ein actiongeladenes Abenteuer beginnt. Quotenmeter war zum Kinostart alles andere als überzeugt von dem Superhelden-Streifen : „Wenn ausgerechnet «Aquaman» nur auf dem Trockenen überzeugt, muss vieles schief gelaufen sein. Nach dem Totalaussetzer «Justice League» ist «Aquaman» dennoch eine kleine Verbesserung, was hauptsächlich an Jason Momoa liegt, der nach seiner launigen Darbietung hoffentlich mit Rollenangeboten überhäuft wird.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ZDFneo, 20:15 Uhr)John Hammond möchte die Menschheit überzeugen, dass auch die künstlich erzeugten Nachfahren der eigentlich ausgestorbenen Rassen ein Recht auf artgerechtes Überleben haben. Erneut lädt er eine Gruppe von Wissenschaftlern ein. Wieder mit dabei ist Dr. Ian Malcolm, der zunächst zögerte, aber zusagte, als er hörte, dass seine Freundin, die Biologin Sarah Harding, sich bereits auf der Isla Sorna befindet. Doch Hammond ist vom Pech verfolgt. Eine Gruppe von Großwildjägern ist zeitgleich mit den Wissenschaftlern auf der Insel gelandet, um einige der Tiere einzufangen. Hammonds Neffe Peter Ludlow, der Hammonds Biotechnologie-Firma InGen übernommen hat, will in San Diego an der kalifornischen Küste einen Park mit Dinos für die Öffentlichkeit errichten. Als seine Männer ein verletztes Jungtier an sich nehmen, erregen sie den Zorn des Muttertiers, das auf der Suche nach dem Kleinen eine Spur der Verwüstung hinterlässt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 7