«Das Küstenrevier» folgt nahtlos auf «Die Landarztpraxis»

TV-News

Im neuen Jahr strahlt Sat.1 noch sieben neue «Landarztpraxis»-Episoden aus, danach übernimmt «Das Küstenrevier» mit Till Demtrøder.

Caroline Frier legt als Dr. Sarah König nur an den Feiertagen eine Pause ein, sodass die letzte Folge der Sat.1-Vorabendserieam 10. Januar 2024 über den Sender geht – einem Mittwoch. Das Publikum des Bällchensenders muss im Anschluss aber nicht auf Heimatgeschichten verzichten. Die Szenerie wechselt einen Tag später vom Schliersee an die Ostsee-Küste in das fiktive Örtchen Küstritz.Dort spielt, das sich ab dem 11. Januar nahtlos an die süddeutsche Arztserie anschließt. In der Hauptrolle spielt Till Demtrøder den Kriminalhauptkommissar Harry Stein. Zu Harrys Freude kehrt seine alleinerziehende Tochter Hanna (Vanessa Eckart) mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Benni (Manuel Santos Gelke) aus Rostock in ihre Heimat zurück, um im Küstenrevier gemeinsam mit ihrem Vater als Kriminalkommissarin zu arbeiten. Doch die Idylle an der Ostsee trügt, denn Harrys Tochter bringt ein düsteres Geheimnis mit, das ihre Familie und das gesamte Städtchen in Gefahr bringt.In weiteren Rollen spielt Nicola Ransom als Bürgermeisterin Natalie, die der Pensionsbetreiberin Nele (Bianca Karsten) das Leben schwer macht. Und zwar nur, weil Harry nicht auf Natalies Liebesavancen eingeht und stattdessen Interesse an Nele zeigt. Die Bürgermeisterin ist zu allem bereit, um Harry von sich zu überzeugen. Als Harry bester Freund Ole Zielinsky ist zudem Nils Schulz zu sehen. Als Chef der Streifenpolizisten ist er immer an der Seite des Vater-Tochter-Ermittlerduos.Während die erste «Landarztpraxis»-Staffel 60 Folgen umfasst, hat Pyjama Pictures gleich 80 Folgen von «Das Küstenrevier» produziert, sodass die Ausstrahlung Anfang Mai beendet sein dürfte. Danach könnte «Die Landarztpraxis» auf die Bildschirme zurückkehren, deren zweite Staffel beschlossene Sache ist und dann ebenfalls 80 Episoden umfassen wird.