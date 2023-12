«Good Omens» bekommt eine Abschlussstaffel

US-Fernsehen

Michael Sheen und David Tennant schlüpfen noch einmal in die Rolle der Engel und Dämonen.

Prime Video hat bekannt gegeben, dass die bei den Fans weltweit beliebte Seriefür eine dritte und letzte Staffel bestellt wurde. Die kommende Staffel wird ein zufälliges Gespräch zwischen Neil Gaiman und dem verstorbenen Sir Terry Pratchett zum Leben erwecken, das vor fast 35 Jahren stattfand und in dem die beiden ausheckten, wie es mit den wunderbaren Charakteren in der Welt ihres international erfolgreichen Romans weitergeht."«Good Omens» hat alle Voraussetzungen für eine clevere, geistreiche und witzige Komödie erfüllt, die nicht nur ein Erfolg auf Prime Video war, sondern dank der immensen Kreativität von Neil und Terry auch 'Goodness' sehenswert und unterhaltsam gemacht hat", so Vernon Sanders, Head of Television, Amazon MGM Studios. "Die finale Staffel wird mit Sicherheit mit der gleichen dynamischen Energie gefüllt sein, die unsere Kunden weltweit zu schätzen gelernt haben."Neil Gaiman sagte: "Ich bin so glücklich, dass ich endlich die Geschichte beenden kann, die Terry und ich 1989 und 2006 geplant haben. Terry war fest entschlossen, dass wir die Geschichte bis zum Ende erzählen könnten, wenn wir «Good Omens» für das Fernsehen produzieren würden. In der ersten Staffel ging es darum, das Armageddon, gefährliche Prophezeiungen und das Ende der Welt abzuwenden. Die zweite Staffel war süß und sanft, auch wenn sie vielleicht weniger freudig endete, als ein bestimmter Engel und Dämon gehofft hatten. In der dritten Staffel werden wir uns erneut mit dem Ende der Welt beschäftigen. Die Pläne für das Armageddon gehen schief. Nur wenn Crowley und Aziraphale zusammenarbeiten, können sie es wieder in Ordnung bringen. Und sie reden nicht miteinander."Rob Wilkins, der ausführende Produzent von «Good Omens», sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Crowley und Aziraphale zurückkehren, nachdem sie uns in der zweiten Staffel das Herz gebrochen haben. Es wird eine große Freude sein, das preisgekrönte Duo David [Tennant] und Michael [Sheen] wieder vereint zu sehen. Wir wünschten nur, Terry wäre hier, um die Fahrt mit uns zu genießen."Josh Cole, Leiter der Comedy-Abteilung der BBC Studios Comedy Productions, sagte: "Es ist eine seltene Freude, zu dieser einmalig wunderbaren Show zurückzukehren. Die Welt, die Neil Gaiman und Sir Terry Pratchett erschaffen haben, hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert, und wir freuen uns, diesen Fans einen fesselnden Abschluss einer Geschichte zu bieten, die vor 35 Jahren - und mehreren Jahrtausenden - begann."