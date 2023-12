Alexander Skarsgård macht bei «Murderbot» mit

US-Fernsehen

Im kommenden Jahr erscheint eine zehnteilige Science-Fiction-Serie.

Apple TV+ wird sein Angebot an umfangreichen Sci-Fi-Serien miterweitern, einer neuen 10-teiligen Serie von den Oscar-nominierten Autoren und Regisseuren Chris und Paul Weitz («About a Boy», «Mozart in the Jungle»), die mit dem Emmy-Preisträger Alexander Skarsgård («Succession», «Big Little Lies», «The Northman») in der Hauptrolle aufwarten wird. Neben der Hauptrolle wird Skarsgård neben den Weitz-Brüdern auch als ausführender Produzent fungieren. Das Projekt stammt von Paramount Television Studios und basiert auf den Bestseller-Romanen von Martha Wells, die mit dem Hugo und dem Nebula Award ausgezeichnet wurden.«Murderbot» ist eine actiongeladene Sci-Fi-Serie, die auf den preisgekrönten Büchern von Martha Wells basiert und von einem sich selbst hackenden Sicherheits-Androiden handelt, der von menschlichen Emotionen abgeschreckt wird, sich aber zu seinen verletzlichen "Kunden" hingezogen fühlt. Murderbot muss seinen freien Willen verbergen und einen gefährlichen Auftrag erfüllen, obwohl er eigentlich nur in Ruhe gelassen werden möchte, um futuristische Seifenopern zu sehen und seinen Platz im Universum zu finden.«Murderbot» kommt von Paramount Television Studios. Die Weitz-Brüder werden mit ihrem Unternehmen Depth of Field das Drehbuch schreiben, Regie führen und produzieren. Andrew Miano ist neben Depth of Field auch ausführender Produzent. David S. Goyer ist neben Keith Levine ausführender Produzent bei Phantom Four. Martha Wells wird als beratende Produzentin fungieren.Paul Weitz schrieb und inszenierte kürzlich «Fatherhood» mit Kevin Hart in der Hauptrolle, während «The Farewell» von Depth of Field bei den Independent Spirit Awards 2020 als bester Film ausgezeichnet wurde. Chris Weitz hat zuletzt «The Creator» geschrieben und arbeitet derzeit an seinem nächsten Spielfilm «They Listen».