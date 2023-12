«Stars in der Manege» wechselt den Sendeplatz

TV-News

Dieser Tage werden vier Ausgaben der Zirkus-Show mit Jörg Pilawa aufgezeichnet, die nun ein Sendedatum erhalten haben.

Am Freitag und Samstag produziert Constantin Entertainment im Münchner Circus Krone Bau die beiden abschließenden Ausgaben der insgesamt vier-Shows. Sat.1 hat nun einen Sendetermin bekannt gegeben. Die erste Sendung läuft direkt nach dem Jahreswechsel am 2. Januar 2024. Damit erhält das von Zirkusdirektor Jörg Pilawa präsentierte Unterhaltungsformat einen neuen Sendeplatz. Zuletzt lief «Stas in der Manege» rund um den Jahreswechsel noch am Freitagabend. Diesmal ist der Dienstag gesetzt.Die ersten beiden Sat.1-Ausgaben sahen 1,76 und 1,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und erreichten in der Zielgruppe ansprechende Marktanteile von 8,5 und 6,1 Prozent. Auf diese Ergebnisse wird Sat.1 auch diesmal wieder hoffen. Die Konkurrenz am ersten Abend fällt zumindest teilweise durch verhaltene Programmierungen auf. ProSieben setzt auf die Ranking-Showund die Wiederholung vonund VOX wiederholt eine-Sendung von 2018. Ein Zuschauermagnet dürfte aberwerden. Das Erste und ZDF setzen auf die KrimisundUnter anderem folgende Stars begrüßt Zirkusdirektor Jörg Pilawa in der Manege: Henning Baum als Pfahl in der menschlichen Pyramide, Paul Janke als Hand-Balance-Akrobat, Susan Sideropoulos als Balance-Künstlerin an der schwankenden Leiter, Alexander Klaws als Trampolin-Clown, Rúrik Gíslason als Duo-Akrobat, Luke Mockridge am Teufelsrad sowie Rebecca Mir an den Feuerseilen und Massimo Sinató auf den schwankenden Masten der Zirkuskuppel. Insgesamt treten 32 Prominente auf. Neben der eigentlichen Show produziert Joyn zudem eine Backstage-Show, die von Sarah Harrison präsentiert wird. Sie tritt ebenfalls in der Manege auf und schwingt an den Strapaten bis unter die Zirkuskuppel.