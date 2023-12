«Freed to Kill» feiert Premiere

TV-News

RTL Crime setzt am Freitagabend auf eine neue True-Crime-Serie.

Der Pay-TV-Sender RTL Crime strahlt ab Freitag, den 26. Januar 2024, die neue fünfteilige True-Crime-Serieaus. Jede Woche wird es eine neue Folge geben, die Big Media hergestellt hat. Im Jahr 1992 untersuchen in Waco, Texas U.S. Marshal Parnell McNamara und Bezirksstaatsanwalt Bill Johnston die mysteriöse Entführung und Ermordung von Melissa Northrup. Die Spur der Angestellten eines Lebensmittelladens verlor sich auf einer einsamen Strecke der Interstate 35. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Gesetzeshüter auf einen 1985er Thunderbird. Zugelassen ist der Wagen auf einen gewissen Kenneth Allen McDuff - einen Serienkiller, der in den 60er-Jahren in der Todeszelle einsaß.Bereits im Sommer 1966 ging McDuff als "Broomstick Killer" in die Geschichte ein, tötete zuvor drei Teenager. Zwischen 1966 und 1989 trugen sich dann aber eine Reihe zwielichtiger Ereignisse zu, die dazu führten, dass McDuff die Todesstrafe erlassen und er auf Bewährung freigelassen wird.Zwischen 1989 und 1992 soll er mindestens 15 weitere Frauen entführt, gefoltert und ermordet haben.Die RTL Crime Dokumentation "Freed to Kill - Das Böse lauert immer" zeichnet die Ermittlungen noch einmal nach – angefangen vom vermeintlich ersten Fall nach seiner Entlassung bis hin zu seiner erneuten Festnahme.