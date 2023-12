«Save the Date» startet im Januar bei VOX

TV-News

In der Show nehmen sich drei Singles 50 Tage Zeit, um den richtigen Partner zu finden, den sei am Ende heiraten.

Im Sommer hatte VOX ein neues Dating-Format angekündigt, in dem sich drei Singles 50 Tage Zeit nehmen wollen, um ihren Ehepartner zu finden und währenddessen auch gleich die Hochzeit zu planen. Nun hateinen Startermin erhalten. Los geht die vierteilige Reality-Soap am Dienstag, 9. Januar 2024, um 20:15 Uhr.Moderiert wird die Sendung von Jana Ina Zarrella, die mit der RTLZWEI-Show «Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe» schon tatkräftig Singles miteinander verkuppelte. „In 50 Tagen eine Hochzeit zu planen, ist schon sportlich“, so die Moderatorin, versichert aber: „Ich habe meine Hochzeit komplett alleine vorbereitet. Ich wollte es nicht aus der Hand geben, da es ja auch etwas Schönes ist. Ich hatte aber ein Jahr Zeit, dann ist es natürlich noch etwas anderes als in 50 Tagen, aber es geht: Es ist möglich, eine Hochzeit in 50 Tagen zu planen.“Heiraten möchte unter anderem Jasmin, die durch die TV-Formate «Eating with my ex» und «Let’s Love» bereits Erfahrung vor der Kamera vorweisen kann. Auch Daniel ist aus «Love Island» (2022) bekannt. Für Laila ist die Erfahrung vor der Fernsehkamera dagegen völlig neu. Jana Ina Zarrella begleitet die drei den 50 Tagen, sie stellt ihnen Dates vor und steht ihnen in dieser herausfordernden Phase mit Rat und Tat zur Seite. Die 50 Tage sind gespickt mit jeder Menge Romantik, echten Gefühlen, aber auch echten Enttäuschungen und ungeplanten Entwicklungen, wie VOX verrät.Möglicherweise qualifizieren sich die Kandidaten durch ihre «Save the Date»-Teilnahme direkt für eine weitere VOX-Sendung:. Von der Doku-Reihe präsentiert der Kölner Sender ab Freitag, 12. Januar, fünf neue Folgen. Porträtiert werden darin zahlreiche Paare, die eine ungewöhnliche Liebesgeschichte eint. Unter anderem steht Rebecca Brock vor einem Neuanfang in den USA, um mit ihrem aus der Haft entlassenen Mann Kory zusammen zu sein, für den sie ihr Studium und ihr altes Leben aufgibt.