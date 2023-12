Markus Lanz verliert Zuschauer für seinen Jahresrückblick

Quotennews

Im Jahr zuvor war das Interesse noch größer gewesen. Viele Menschen entschieden sich hingegen für das Interview mit Olaf Scholz im Ersten.



Inblickt der Moderator mit zahlreichen prominenten und nicht prominenten Gästen auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Auf dem Programm standen Ereignisse wie der Titelgewinn der deutschen Basketballmannschaft, der Oscar-Gewinn von «Im Westen nichts Neues», dem Krieg in Nahost oder dem schweren Erdbeben in Marokko. Auch politische Themen wie die Migrationsdebatte oder die Umweltkrise werden aufgegriffen.2022 landete der Jahresrückblick mit 2,82 Millionen Fernsehenden bei annehmbaren 11,1 Prozent Marktanteil. Bei den 0,42 Millionen Jüngeren wurden solide 7,4 Prozent gemessen. Gestern sank die Reichweite noch weiter auf 2,57 Millionen Interessenten. Der Marktanteil hielt sich hingegen konstant bei 11,2 Prozent. Auch die 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen mussten einen leichten Rückgang auf passable 7,2 Prozent Marktanteil hinnehmen.Das Erste schob zunächst die Sondersendungein, wobei sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen von Tina Hassel und Oliver Köhl stellte. Mit 3,94 Millionen Zuschauern war das Interesse groß. Insgesamt wurden hohe 15,9 Prozent Marktanteil gemessen. Die 0,46 Millionen jüngeren Neugierigen landeten bei guten 8,9 Prozent. Es folgte das Drama, welches weiterhin 3,29 Millionen Zusehende auf dem Sender hielt. So wurden weiterhin überdurchschnittliche 13,7 Prozent eingefahren. Die 0,17 Millionen Jüngeren stürzten hingegen auf miese 3,5 Prozent Marktanteil ab.