«Hazbin Hotel» startet am 19. Januar

US-Fernsehen

Die erste Staffel beginnt mit acht Episoden und wird bei Amazon Prime Video ausgestrahlt.

Prime Video hat den offiziellen Trailer für die erste Staffel der mit Spannung erwarteten animierten Musical-Komödieveröffentlicht. Der Trailer enthält einen neuen Originalsong, "Ready For This", von dem Platin-zertifizierten Künstler Sam Haft und dem Emmy-nominierten Andrew Underberg, der die Originalmusik und die Texte für die Serie beigesteuert hat. Die erste Staffel von Hazbin Hotel besteht aus acht Episoden, wobei vier Episoden am 19. Januar 2024 auf Prime Video Premiere haben und zwei Episoden wöchentlich bis zum 2. Februar ausgestrahlt werden.Hazbin Hotel folgt Charlie, der Prinzessin der Hölle, bei der Verfolgung ihres scheinbar unmöglichen Ziels, Dämonen zu rehabilitieren, um die Überbevölkerung in ihrem Königreich friedlich zu reduzieren. Nach einer jährlich von den Engeln angeordneten Ausrottung eröffnet sie ein Hotel in der Hoffnung, dass die Gäste in den Himmel auschecken". Während der Großteil der Hölle über ihr Ziel spottet, halten ihre treue Partnerin Vaggie und ihre erste Testperson, der Erotikfilmstar Angel Dust, zu ihr. Als ein mächtiges Wesen, das als "Radio-Dämon" bekannt ist, Charlie bei ihren Bemühungen unterstützt, bekommt ihr verrückter Traum die Chance, Wirklichkeit zu werden.Vivienne Medrano fungiert als ausführende Produzentin und führte bei allen Episoden Regie. Joel Kuwahara, Dana Tafoya-Cameron und Scott Greenberg (erste Staffel) fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Hazbin Hotel wird von A24 und dem mit dem Emmy ausgezeichneten Animationsstudio Bento Box Entertainment von FOX Entertainment produziert.