Anthony Anderson moderiert die 75. Emmy Awards

US-Fernsehen

In rund einem Monat wird die beliebte Gala die Hauptpreise bei FOX überreichen.

FOX und die Television Academy gaben heute gemeinsam bekannt, dass Anthony Anderson die 75. Emmy Awards moderieren wird. "Nachdem die jüngsten Herausforderungen unserer Branche hinter uns liegen, können wir uns wieder dem widmen, was wir lieben - uns herausputzen und uns selbst ehren. Und es gibt keinen besseren feierlichen Moment, um die kreative Gemeinschaft zusammenzubringen als die 75. Emmy Awards", sagte Anthony Anderson. "Als FOX mich bat, diese historische Sendung zu moderieren, war ich überglücklich, dass Taylor Swift nicht zur Verfügung stand, und jetzt kann ich es kaum erwarten, Teil der größten Fernsehnacht zu sein."Nachdem Anthony unsere neue Show «We Are Family» moderiert hat, wussten wir, dass er eine natürliche Besetzung für eine mit Stars besetzte und mit Spannung erwartete Nacht wie die Emmys sein würde", sagte Allison Wallach, President of Unscripted Programming bei FOX Entertainment. "Anthony ist bekannt für seinen Humor, sein Herz und seine Spontaneität, so dass er dem Publikum im Theater und zu Hause einen unvergesslichen Abend bescheren wird.""Anthony ist ein vielseitiger Künstler und ein großer Freund der Television Academy", sagte der Vorsitzende der Academy, Frank Scherma. "Wir sind begeistert, dass er Gastgeber einer Veranstaltung ist, die verspricht, eine reichhaltige Feier des herausragenden Fernsehens des Jahres sowie der 75 Jahre Emmys zu werden.""Jesse Collins Entertainment bewundert seit langem die Arbeit von Anthony Anderson und schätzt die vielen Jahre der Zusammenarbeit mit ihm. Wir freuen uns sehr darauf, dass er eine der unterhaltsamsten Jubiläums-Emmy-Sendungen moderieren wird", so Jesse Collins, Dionne Harmon und Jeannae Rouzan-Clay für Jesse Collins Entertainment.Die dreistündige Live-Übertragung aus dem Peacock Theater aus Los Angeles wird am Martin Luther King Jr. Day, Montag, 15. Januar 2024 auf FOX ausgestrahlt und ist am nächsten Tag auch auf Hulu verfügbar.