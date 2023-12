Prime Video schnappt sich Wimbledon

TV-News

Der Kontrakt gilt für vier Jahre inklusive des Turniers 2027. Zuletzt hatte Sky die Rechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Freude bei Amazon, Dämpfer für Sky. Der All England Club, Veranstalter des prestigeträchtigen Tennisturniers, hat die Rechte an dem Grand-Slam-Turnier in Deutschland und Österreich neu vergeben. In den kommenden vier Jahren, von 2024 bis 2027, wird Amazons Streamingdienst Prime Video die Londoner Tennisveranstaltung exklusiv ausstrahlen. Damit ging der bisherige Anbieter Sky leer aus. Der Bezahlsender hatte die Rechte erst im Sommer 2022 verlängert.Das Rechtepaket beinhaltet die exklusive Übertragung jeder Runde, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, einschließlich der Finalspiele. Die Übertragung der Wimbledon Championships bei Prime Video startet mit dem ersten Spiel am 1. Juli 2024 und endet am Wochenende vom 13. bis 14. Juli 2024 mit den Damen- und Herreneinzelfinals. Prime Video verspricht Live-Übertragungen von mehreren Plätzen sowie eine Studio-Show, in der jeden Tag vor Ort über das gesamte Geschehen berichtet wird. Welche Moderatoren, Kommentatoren und Experten für den Streamingdienst vor der Kamera stehen werden, will man in den kommenden Monaten bekannt geben.„Wir sind stolz darauf, allen Prime-Mitgliedern die exklusive Berichterstattung der Championships ohne zusätzliche Kosten zu ihrer Mitgliedschaft anbieten zu können, zusätzlich zur exklusiven Übertragung der UEFA Champions League in Deutschland und unserem wachsenden Angebot an Original Sportdokumentationen“, freut sich Alex Green, Managing Director bei Prime Video Sport, Europa.Paul Davies, Head of Broadcast, Production & Media Rights beim All England Club, zeigt sich ebenfalls zufrieden mit dem Deal: „Wir freuen uns sehr über die neue, vierjährige Partnerschaft mit Prime Video für Wimbledon in Deutschland und Österreich. Prime Video hat bereits bewiesen, auch im Tennis, wie erfolgreich sie große Sportereignisse in wichtigen globalen Märkten übertragen können. Wimbledon und Deutschland haben eine lange Tradition, und wir sind gespannt darauf, wie Prime Video mit seiner beeindruckenden Reichweite gepaart mit den ehrgeizigen Plänen für die Produktion vor Ort, die Wimbledon Championships in einer unserer wichtigsten europäischen Regionen aufwerten kann.“