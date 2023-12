Kiwis zweite «Partynacht» steigt kurz nach Neujahr

TV-News

Im neuen Jahr performen Stars der 80er- und 90er-Jahre.

Kurz nach dem Weihnachtsfest hat Sat.1 bekanntlich die Premiere vongeplant. Am 27. Dezember begrüßt Andrea Kiewel unter anderem Peter Maffay, Anastacia, Kerstin Ott, Sasha sowie die Bands Santiano, Glasperlenspiel, PUR und Culcha Candela auf der Bühne, die das Publikum zuhause zum Feiern und Tanzen animieren sollen. Insgesamt plant der Unterföhringer vier Ausgaben der Musikshow.Nun steht fest, wann die zweite Ausgabe zu sehen sein wird. Und diese lässt nicht lange auf sich warten. Bereits am Freitag, 5. Januar geht es weiter. Dann steht die Party unter dem Motto der 80er- und 90er-Jahre. Es treten unter anderem Lou Bega, Alphaville, Heinz Rudolf Kunze, Loona, Dr. Alban, Johnny Logan, Münchener Freiheit, Mike Singer, Oli P., Thomas Anders, Vaya Con Dios sowie Bell Book & Candle auf. Sat.1 verspricht zudem eine 360-Grad Bühne „mit echten Stars zum Anfassen“.Neben den beiden Erstausstrahlungen wird Andrea Kiewel auch am Silvesterabend im Fernsehen zu sehen sein. Für das ZDF moderiert sie gemeinsam mit Johannes B. Kernervom Brandenburger Tor bis 0:45 Uhr. Fünf Minuten später wiederholt Sat.1 dann die erste «Kiwis große Partynacht»-Sendung bis 3:40 Uhr.