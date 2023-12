Von «Aschenbrödel» bis «Rapunzel»: Die Klassiker am Heiligabend

Quotennews

Tagsüber gehört das Programm an Heiligabend klar den Öffentlich-Rechtlichen. Dabei geht es von «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» über «Loriot» bis zu «Rapunzel».

Wer sich am Weihnachtstag jedes Märchen anschauen wollte, musste bereits um 06.25 Uhr im Ersten dabei sein.zog 0,22 Millionen Zuschauer an, hiervon waren 0,09 Millionen im Alter zwischen 14 bis und 49 Jahren. Die ersten Märchen-Marktanteile lagen damit bei 6,8 und 11,0 Prozent. Nicht mit einem Märchen, dennoch natürlich klassisch für einen Weihnachtstag startete das ZDF bereits um 05.30 Uhr mit. Hier war es mit 0,08 und 0,03 Millionen Zuschauern jedoch noch klar zu früh.So richtig in Fahrt kam der TV-Tag im Zweiten erst ab 11:50 Uhr, im Ersten sollte bereits ab 11 Uhr das Märchenmit 1,17 Millionen die Milllion-Marke durchbrechen. Der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent und die jüngeren Zuschauer holten mit 0,26 Millionen Zuschauern starke 10,6 Prozent. Im direkten Anschluss ab 12 Uhr holtennoch bessere 1,48 Millionen Zuschauer ab, so waren 14,0 Prozent möglich. Die junge Zuschauerschaft reduzierte sich hingegen auf 0,23 Millionen und demnach 9,4 Prozent. Zu dieser Zeit startete im Zweitenvor 1,62 Millionen Zuschauern und 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Die Marktanteile lagen in Mainz damit bei 14,8 und grandiosen 21,9 Prozent. Diesen positiven Trend ließ sich das Zweite nicht mehr nehmen - im Anschluss holteexzellente 2,16 Millionen Zuschauer ab, so stieg der Marktanteil auf 16,5 Prozent.Das eigentliche Prunkstück wurde jedoch die junge Zuschauerschaft. Hier folgten 0,72 Millionen Fernsehende und damit 22,0 Prozent des entsprechenden Marktes. Nimmt man den kompletten Sendetag, war dies die zweitbeste Leistung bei den 14- bis 49-Jährigen. Ganz knapp positioniert sich «Michel» somit vor «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel». Das Märchen startete etwa zeitgleich vor 2,24 Millionen Zuschauern und 0,62 Millionen Jüngeren. Im Ersten konnten so 17,2 und 18,7 Prozent abgeholt werden. Für beide Sender sollte es im Anschluss kaum nochmal so gut werden. Im Ersten meldete sich um 15 Uhr nochmit guten 1,83 Millionen Zuschauern, spät am Abend steigertenochmal die Reichweite auf 2,00 Millionen. Im Zweiten ging es mitab 16.30 Uhr bereits auf 1,14 Millionen Zuschauer zurück, ab 18 Uhr fiel man mit «Weihnachten mit dem Bundespräsidenten» unter die Million-Marke.