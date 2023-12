Oprah Winfrey führt intime Gespräche

US-Fernsehen

Taraji P. Henson, Danielle Brooks und Fantasia Barrino kommen zur Talklegende.

OWN: Oprah Winfrey Network wird im Januar drei brandneue-Specials mit den Hauptdarstellerinnen des neu verfilmten Films «The Color Purple» ausstrahlen: Taraji P. Henson, Danielle Brooks und Fantasia Barrino. In dieser intimen «OWN Spotlight»-Serie setzt sich Oprah Winfrey mit den preisgekrönten Schauspielerinnen zu einem offenen Gespräch zusammen, um über ihre außergewöhnlichen Rollen in dem Film als Shug Avery, Sofia und Celie zu sprechen.In jeder der einstündigen Präsentationen reflektieren die Frauen über die Entstehung des mit Spannung erwarteten Films, wie er ihr Leben verändert hat und was diese kühne Neuinterpretation des zeitlosen Märchens so stark macht. Oprahs Firma hat «The Color Purple» zusammen mit Warner Bros. Pictures produziert.Oprah und die für den Oscar nominierte und mit dem Emmy ausgezeichnete Schauspielerin Taraji P. Henson sprechen am 6. Januar um 22.00 Uhr über ihre Rolle als die temperamentvolle Shug Avery in «The Color Purple». Taraji erzählt, wie sie ihre Gabe des Singens wiederentdeckte und wie die Rolle sie herausforderte, sich ihren Ängsten zu stellen. Sie reflektiert über die Schwesternschaft, die sich unter den Darstellern gebildet hat, über ihre tiefe Wertschätzung für die Neuinterpretation dieses Kultfilms und über die lebenslangen Bande, die entstanden sind.