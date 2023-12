«Rebel Moon» startet stark

International

Das Coming-Of-Age-Drama «My Life with the Walter Boys» bleibt auf der Eins.

Zack Snyders Science-Fantasy-Eposist mit 23,9 Millionen Aufrufen der meistgesehene Titel der Woche und führt die Liste der englischen Filme an. Im Vorfeld der Veröffentlichung wurden die Fans mit "Mondübernahmen" auf der ganzen Welt, beeindruckenden Trailer-Erlebnissen unter der Regie von Snyder selbst und Sneak-Peak-Fanvorführungen verwöhnt. Der Film stand auch auf der Shortlist für die 96. Academy Awards in der Kategorie „Visuelle Effekte“. Der apokalyptischevon Sam Esmail mit Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali und Myha'la in den Hauptrollen erreichte 19,7 Millionen Aufrufe und belegte damit den zweiten Platz. Der Rest der Liste wird von Filmen für die ganze Familie dominiert.kam auf Platz 3 (14,9 Millionen Aufrufe),auf Platz 4 (7,9 Millionen Aufrufe), Adam Sandlers Zeichentrickkomödieauf Platz 5 (7,2 Millionen Aufrufe) undauf Platz 6 (6,4 Millionen Aufrufe).Das kürzlich erneuerte Coming-of-Age-Dramaverbrachte eine weitere Woche an der Spitze der englischen TV-Liste mit 7,6 Millionen Zuschauern und die sechste und letzte Staffel vonblieb mit 5,7 Millionen Zuschauern auf Platz 2. Das Stand-up-Specialfeierte sein Debüt auf Platz 3 mit 3,8 Millionen Zuschauern. Die Reality-Wettbewerbsserieverbrachte seine sechste Woche auf der Liste und belegte den zehnten Platz (1,5 Millionen Aufrufe).Die Live-Action-Manga-Adaption(Japan) führte die zweite Woche in Folge mit 6,2 Millionen Zuschauern die Liste der nicht-englischsprachigen TV-Serien an. In ihrer fünften Woche auf der Liste belegte die romantische Komödie(Südkorea) Platz 2 (3,6 Millionen Aufrufe).eröffnete auf dem zehnten Platz mit 1,7 Millionen Besuchern.