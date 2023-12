Starke Reichweiten für Ravens  49ers

US-Quoten

«Monday Night Football» hat nun innerhalb von fünf Wochen die beiden meistgesehenen Spiele in 27 Jahren ausgestrahlt.

ESPNsin der Weihnachtsnacht zwischen den Baltimore Ravens und den San Francisco 49ers (25. Dezember, 20:15 Uhr ET) erreichte mehr als 27,2 Millionen Zuschauer (ABC, ESPN+ und ESPN Deportes) und schreibt damit die «Monday Night Football»-Rekorde der Saison 2023 fort.Das Spiel Ravens-49ers ist mit 27.235.000 Zuschauern das zweitmeistgesehene «Monday Night Football»-Spiel in 27 Jahren (seit der Saison 1996) und liegt damit nur noch hinter dem Spiel Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs aus Woche 11 (22. November 2023), das neben ABC und ESPN+ auch auf ESPN und ESPN2 ausgestrahlt wurde. Kurz gesagt, «Monday Night Football» hat nun innerhalb von fünf Wochen die beiden meistgesehenen Spiele in 27 Jahren ausgestrahlt.Im Jahresvergleich lag das Spiel zwischen den Ravens und den 49ers um 59 Prozent über dem Primetime-Spiel an Weihnachten 2022 (Buccaneers gegen Cardinals) auf einem anderen Sender. Betrachtet man alle Spiele an den Weihnachtstagen, so gehört das Spiel Ravens-49ers zu den vier meistgesehenen NFL-Spielen über alle Sender hinweg (mehr als 20 Spiele) seit 1994.