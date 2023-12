Dieser Feiertags-Klassiker gewinnt den Heiligabend im TV

Quotennews

Es gibt viele Traditionen an Heiligabend. Ein Essen mit der Familie, die Bescherung, Besinnlichkeit - und offensichtlich dieser Spielfilm aus dem Jahr 1990!

Wer über die Jahre hinweg die TV-Leistungen verfolgt hat, wird bereits lange Wissen, um welchen Film es geht. Weihnachten, und vor allem Heiligabend, gehören komplett dem 1990-Klassiker. Gestern gewinnt die Komödie mit Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern und Catherine O'Hara nicht nur das Primetime-Rennen mit Leichtigkeit. Mit starken 2,40 Millionen Zuschauern liegt die bunte Kugel deutlich vor «Wenn das fünfte Lichtlein brennt» im Ersten. Durchaus beeindruckend zeigt sich der Marktanteil mit 14,3 Prozent. Auch in der Zielgruppe holte sich Sat.1 den Sieg am Abend, 0,94 Millionen Umworbene sorgen für grandiose 26,1 Prozent am entsprechenden Markt.Doch setzt sich der Spielfilm um den Zuhause vergessenen Kevin McCallister auch insgesamt auf den gestrigen TV-Thron, zumindest wenn lediglich Vollformate mit einbezogen werden. Werden News-Formate gleichermaßen gewertet, so liegt die «Tagesschau» um 20 Uhr mit 3,09 Millionen Zuschauern an der gestrigen TV-Spitze, direkt danach folgte dann aber bereits «Kevin». In der Zielgruppen-Rangliste liegt die Sat.1-Primetime mit deutlichem Abstand auf Platz eins. Mit erst 0,72 Millionen jungen Zuschauern kommt «Michel muss mehr Männchen machen» aus dem ZDF auf Platz zwei.Für «Kevin - Allein zu Haus» ist das keinesfalls ein überraschender Erfolg - der 24. Dezember gehört quasi dem Film. 2022 folgten an Heiligabend 2,67 Millionen Zuschauern: Bestwert nach der «Tagesschau». 2021 kamen 2,42 Millionen zusammen, erneut: Bestwert nach der «Tagesschau». 2020 folgten «Kevin» 2,82 Millionen Zuschauer, na klar: Bestwert nach der «Tagesschau». Der letzte komplette Sieg von «Kevin - Allein zu Haus» ist aus dem Jahr 2015. Damals ließ man mit 2,93 Millionen Zuschauern jegliches anderes Format hinter sich.