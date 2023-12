Zurück mit neuem Sendekonzept: «Der Herr der Ringe» an den Feiertagen

Quotennews

Die «Der Herr der Ringe»-Trilogie gehört für manche Fans zu den Feiertagen zwischen den Jahren wie Plätzchen oder Weihnachtsbaum. Doch änderte man 2023 leicht den Kurs.

Das epochale Meisterwerk von Peter Jackson. Drei Filme, ein Gesamtbudget von über 280 Millionen US-Dollar, Gollum, Frodo, Gandalf und ein Ring. Man kann von der-Trilogie begeistert sein oder die Faszination Fantasy überhaupt nicht verstehen. Klar ist jedoch: Für die Filme braucht man Zeit. Viel Zeit! Daher war es stets naheliegend, die Filme rund um die Feiertage Weihnachten und Neujahr zu zeigen. In den letzten Jahren schickte ProSieben die jeweils überlangen Spielfilme ab Heiligabend bis Neujahr ins TV-Rennen - in diesem Jahr ist man am 24. Dezember bereits mit der Trilogie durch.Beginnen wir mit einem Blick in die Vergangenheit.am 24. Dezember 2018, am 28. Dezember 2018und am 30. Dezember schließlich. Die Trilogie verfolgten damals 0,91, 1,34 und 1,82 Millionen Zuschauer, womit 4,6, 5,1 und 6,5 Prozent am TV-Markt drin waren. Die Zielgruppe steigerte sich von Film zum Film von 0,51 auf 0,77 und zuletzt auf 1,11 Millionen Umworbene. Mit dem dritten Teil der Reihe waren somit kurz vor Silvester starke 12,0 Prozent drin. 2019 wechselte die rote Sieben bereits das Konzept etwas.Am 24. Dezember 2019 liefen «Die Gefährten» und «Die zwei Türme» ab 17 Uhr nacheinander. Es folgten 0,59 und 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Zielgruppe brachte 0,28 und 0,42 Millionen zusammen. «Die Rückkehr der Königs» sollte drei Tage später, am 27. Dezember vor 1,50 Millionen Zuschauern laufen, hier konnten 0,75 Millionen Umworbene definiert werden. Es lief also deutlich schlechter. Womöglich sollte es deswegen 2020 kein «Der Herr der Ringe» bei ProSieben an Weihnachten geben.2021 wurden die Peter Jackson-Fans dann aber doch wieder bedient zu Weihnachten. Selbes Spiel: Am 24. Dezember «Die Gefährten» und «Die zwei Türme». Es schauten 0,71 und 0,87 Millionen Zuschauer nach München, oder besser, nach Mittelerde. Die Marktanteile von 5,3 und 4,8 Prozent gingen in Ordnung. Mit 0,27 und 0,43 Millionen Werberelevanten wiederholte man quasi die Leistung aus 2019. Der finale Teil, «Die Rückkehr des Königs», schaffte es nun fünf Tage später, am 23. Dezember 2021, auf 0,97 Millionen Zuschauer und lediglich 4,0 Prozent des TV-Marktes. Hier war auch die Zielgruppe eher mäßig besucht, 0,44 Millionen sorgten für 7,1 Prozent.Angekommen im Jahr 2022 - und wieder keinim weihnachtlichen Free-TV. Wieder ein Jahr Pause für Fantasy-Fans, denn 2023 sollte es das erneute Comeback geben. Mit komplett neuem Konzept. Den Anfang machte «Der Herr der Ringe: Die Gefährten» schon am 22. Dezember vor 0,93 Millionen Zuschauern. Damit überbietet man den zuletzt gültigen Bestwert von 0,91 Millionen Zuschauern aus dem Jahr 2018. Dennoch waren dies "nur" 4,0 Prozent am Gesamtmarkt, die Zielgruppe belegte 7,9 Prozent bei 0,39 Millionen Werberelevanten. Hiermit waren die "guten Ideen" aber bereits zu Ende gedacht. Denn direkt im Anschluss, sprich ab 23:55 Uhr, schickte ProSieben «Die zwei Türme» hinterher. Natürlich sanken die Reichweiten rapide ab. Es folgten noch 0,41 und 0,15 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 6,4 und 9,2 Prozent. Als nun einziger Film der Trilogie liefam gestrigen Heiligabend. Es folgten gute 1,13 Millionen Zuschauer und damit ordentliche 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei 6,9 und 11,9 Prozent. (jeweilige Wiederholungen sind hier nicht berücksichtigt)