RTL sichert sich Peter Rütten und Oliver Kalkofe

TV-News

«SchleFaz» stirbt nicht, sondern geht nächstes Jahr bei Nitro weiter.

Am Freitag beendete der Sender Tele 5 seine Reihemit dem Spielfilm «Hard Ticket to Hawaii» aus dem Jahr 1987. Donna und Taryn, verkörpert von Ronn Moss und Dona Speir, waren die Rollen, die Hauptdarsteller aber Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Nun gab Nitro bekannt, was die Branche schon lange munkelte: «#SchleFaZ» ist nicht tot.Im kommenden Jahr werden RTL+ und der Männersender Nitro die beliebte Reihe fortführen. Jana König wird weiterhin die Regie machen, Kalk TV produziert das Format. Oliver Kalkofe: „Ich bin überglücklich, dass unsere wundervoll verrückte Show nach ihrem vorläufigen Ende nun doch weitergehen kann! Wir haben die besten und treuesten Fans der Welt und mit NITRO und RTL+ haben wir die idealen Partner für unsere kreativen Vorstellungen gefunden. #SchleFaZ ist echte Liebe, wahrer Kult und pure Freude – und das können wir alle heute mehr gebrauchen denn je!“Peter Rütten: „Wir sind unglaublich dankbar, dass wir unseren wunderbaren Fans pünktlich zum Fest ein echtes und unerwartetes Weihnachtswunder präsentieren können: Fickende Hölle – ja, es geht weiter! Wir freuen uns auf unsere neue Heimat NITRO und RTL+ und auf viele weitere Folgen #SchleFaZ.“Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland: „Herzlich willkommen bei NITRO und RTL+, lieber Oliver und lieber Peter! Und wir freuen uns selbstverständlich auf die unfassbar treuen «SchleFaZ»-Fans! Einige der besten Filme aller Zeiten haben wir schon jeden Dienstag und Mittwoch bei NITRO im Angebot. Jetzt wird es dringend Zeit für DIE SCHLECHTESTEN FILME ALLER ZEITEN! Ab dem kommenden Jahr sind wir die exklusive Heimat der Show. Wir freuen uns auf neue, unterhaltsame Highlights aus dem unerschöpflichen Reservoir des Trashfilm-Genres.“