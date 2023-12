«Ringlstettter» kehrt zum BR zurück

TV-News

Wie angekündigt kehrt die Sendung des Bayerischen Rundfunks im Februar 2024 auf die Bildschirme zurück.

Die angekündigte Pause der BR-Sendungneigt sich dem Ende entgegen. Geplant war eine Pause der Personality-Show bis Februar 2024, und der Bayerische Rundfunk hält Wort. «Ringlstetter» kehrt am Donnerstag, 8. Februar 2024, um 22:00 Uhr auf die Bildschirme zurück. Neben Hannes Ringlstetter ist dann auch wieder Caro Matzko und die Ringlstetter-Band zu sehen. Neu ist dagegen das Studio, das sich nach sieben Jahren in frischem Look präsentiert und auch leicht umgebaut wurde.Zu Gast in der ersten Sendung sind der österreichische Kabarettist und Schauspieler Josef Hader sowie Nadine Nurasyid, die als Head-Coach der "Munich Cowboys" europaweit als erste und einzige Frau eine Erstliga-Football-Herrenmannschaft trainiert. Musik macht die Oberpfälzerin "Die Nowak" gemeinsam mit Hannes Ringlstetter und der Ringlstetter-Band. In den weiteren Folgen im Frühjahr sind unter anderem Sonja Kirchberger, Bülent Ceylan, Max Mutzke und Christina Stürmer geladen.„Ich freu mich sehr darauf, dass es im BR nach der Pause wieder ringlstettert. Und auf die Caro und auf Gäste und das neue Studio und auf den Donnerstagabend in den bayerischen Wohnzimmern“, erklärt Hannes Ringlstetter. Caro Matzko fügt an: „Das Lotterleben ist vorbei, ab Februar gehen der Bapa und ich am Donnerstagabend endlich wieder einer geregelten Beschäftigung nach – mit neuen Möbeln, alten Weingläsern und in gewohnt schummriger Studioheimeligkeit. Und wie man das von uns kennt, haben wir natürlich auch ein paar Überraschungen im Gepäck!“