NFL überträgt ein werbefreies Viertel

Am Samstag, den 23. September läuft das Buffalo Bills und Los Angeles Chargers gegen Ende ohne Unterbrechung.

NBCUniversal und die NFL gaben bekannt, dass das „Peacock Holiday Exclusive Match“ zwischen den Buffalo Bills und den Los Angeles Chargers am Samstag, den 23. Dezember, das erste werbefreie vierte Viertel der Liga beinhalten wird. Dieses Spiel bietet ein bahnbrechendes Fan-Erlebnis mit einer über 40-prozentigen Reduzierung der NFL-Standardwerbung, was zu mehr als 12 Minuten zusätzlichen spielbezogenen Inhalten führt. Die Übertragung des exklusiven NFL-Spiels von Peacock beginnt um 20:00 Uhr aus dem SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien."Wir sind stolz darauf, mit unseren Partnern bei der NFL zusammenzuarbeiten, um dieses einmalige Erlebnis zu präsentieren", sagte Rick Cordella, Präsident von NBC Sports. "Die erstklassige NFL-Produktion von NBC Sports, das fanfreundliche Zuschauererlebnis von Peacock und dieses innovative Werbemodell werden den NFL-Fans eine aufregende neue Möglichkeit bieten, den Ausgang des Spiels zu verfolgen."Das «Sunday Night Football»-Team von NBC Sports, bestehend aus Mike Tirico, Cris Collinsworth und Melissa Stark, wird das Spiel zwischen den Bills und den Chargers kommentieren. Für Stark wird es das 100. Spiel der regulären Saison an der Seitenlinie sein. Das „Peacock Holiday Exclusive“-Spiel folgt unmittelbar auf das „Holiday Special“-Spiel am Samstagnachmittag zwischen den Cincinnati Bengals und den Pittsburgh Steelers um 16:30 Uhr auf NBC und Peacock . Das «B1G Saturday Night»-Team von NBC Sports - Noah Eagle, Todd Blackledge und Kathryn Tappen - wird das Spiel zwischen den Bengals und den Steelers übertragen. Der dreimalige Super-Bowl-Schiedsrichter Terry McAulay wird bei beiden Spielen als Regelanalyst fungieren.