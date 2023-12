Am 2. Februar startet «Gilded Newport Mysteries: Murder at the Breakers»

US-Fernsehen

Hallmark Movies & Mysteries kündigt ein Mysterium für die Ewigkeit mit Ali Skovbye und Danny Griffin in den Hauptrollen an.

Eine Society-Schriftstellerin wird 1895 in Rhode Island Zeugin eines Mordes, als sie einen Ball im Vanderbilt-Anwesen besucht und in die Ermittlungen hineingezogen wird. In den Hauptrollen Ali Skovbye («Firefly Lane») und Danny Griffin («Fate: The Winx Saga»), eine neue Originalserie, die am Freitag, den 2. Februar, auf Hallmark Movies & Mysteries Premiere feiert.Hallmark Movies & Mysteries kehrt 2024 mit einer neuen Serie von Krimis zurück. «Gilded Newport Mysteries: Murder at the Breakers» führt die Zuschauer hinter die Kulissen der High Society der Ostküste. Die neuen Mitglieder der Hallmark-Familie Ali Skovbye und Danny Griffin werden zusammen mit dem wiederkehrenden Nathan Witte vorgestellt. Diese neue Krimiserie wird mit ihren zeitgemäßen Kostümen und den mysteriösen Höhen und Tiefen zum Liebling des Senders werden. Die Zuschauer fragen sich, wer für diesen Mord verantwortlich sein könnte und ob der Verdächtige gefunden wird, bevor er wieder zuschlagen kann.«Gilded Newport Mysteries: Murder at the Breakers» ist eine Produktion von Newport Road Productions Ltd. und Front Street Pictures Inc. John Cassini, Allen Lewis, Sunta Izzicupo, James Walsh, Michael Shepard fungierten zusammen mit dem Produzenten Charles Cooper als ausführende Produzenten. Terry Ingram führte Regie nach einem Drehbuch von Keri Ferencz, das auf einer Buchreihe von Alyssa Maxwell basiert.