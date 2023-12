Jo Koy moderiert die Golden Globes

US-Fernsehen

Der Stand-Up-Komiker und Schauspieler hat am 7. Januar alle Hände voll zu tun.

In der Nacht auf Freitag gaben die Golden Globes bekannt, dass der bekannte Stand-up-Comedian und Schauspieler Jo Koy die Preisverleihungssaison als Gastgeber der mit Spannung erwarteteneröffnen wird, die am Sonntag, 7. Januar 2024, um 20.00 Uhr live auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt werden. Koy wird die Show zum ersten Mal moderieren und seinen einzigartigen Charme, seine Energie und seinen unberechenbaren Humor in die dreistündige Sendung einbringen."Wir freuen uns sehr, dass Jo die 81. jährlichen Golden Globe Awards moderiert und mit seiner ansteckenden Energie und seinem sympathischen Humor die Preisverleihungssaison in Hollywood einläutet. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was er für die Stars im Saal und ein weltweites Publikum auf Lager hat", sagte Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes. "Wir wissen, dass Jo sein bestes Spiel abliefern wird."Ich habe in meiner Karriere schon viele Bühnen auf der ganzen Welt betreten, aber diese wird etwas ganz Besonderes sein. Ich bin so aufgeregt, dieses Jahr die Golden Globes zu moderieren", sagte Koy. "Dies ist der Moment, in dem ich meine philippinische Familie stolz machen kann. Mahal Kita (Google it)!"