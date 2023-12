Neuer Sony-Film mit Clooney erscheint 2024

Kino-News

Sony Pictures hat einen neuen Film für den Streamingdienst Apple produziert.

Der Spielfilmmit George Clooney und Brat Pitt wird am 20. September 2024 in die Kinos kommen. Das Apple-Original wird zunächst im Kino zu sehen sein, bevor es auf dem Streaming-Dienst des iPhone-Herstellers veröffentlicht wird. Jon Watts hat das Drehbuch geschrieben und anschließend verfilmt. Der Film handelt von zwei einsamen Wolfsjägern. Amy Ryan wurde ebenfalls gecastet.Außerdem wird an einem weiteren, noch unbetitelten Apple-Spielfilm mit Scarlett Johansson und Channing Tatum in den Hauptrollen gearbeitet. Dieser Film soll bereits am 12. Juli in die Kinos kommen. Er wurde zunächst unter dem Titel „Project Artemis“ angekündigt. Hinter dem Spielfilm steht der ehemalige DC-Mastermind Greg Berlanti, der die Schauspieler Jim Rash, Ray Romano, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Noah Robbins, Colin Woodell, Nick Dillenburg, Christian Zuber und Woody Harrelson unter Vertrag genommen hat.Apple soll rund 100 Millionen US-Dollar für den Spielfilm gezahlt haben. Ursprünglich waren Chris Evans für die Hauptrolle und Jason Bateman als Regisseur vorgesehen. Gedreht wurde im vergangenen Herbst in Atlanta. Johansson fungiert mit ihrer Firma These Pictures als Produzentin, Jonathan Lia und Keenan Flynn produzieren neben Johansson für These Pictures. Sarah Schechter produziert für Berlanti Productions. Ausführender Produzent ist Robert Dohrmann.