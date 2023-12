Oscar-Rennen: «Das Lehrerzimmer» ist eine Runde weiter

Kino-News

Am Donnerstagabend hat die amerikanische Filmakademie die Shortlist veröffentlicht.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat die Shortlists in mehreren Kategorien veröffentlicht. Unter anderem wurden die zehn besten internationalen Filme ausgewählt. Unter den Anwärtern ist das Dramavon İlker Çatak mit Leonie Benesch, das in einer Schule spielt und einen Diebstahl aufklären muss. Das Werk setzte sich beim Deutschen Filmpreis gegen «Im Westen nichts Neues» durch.Die österreichische Produktion «Vera» über eine mäßig erfolgreiche Schauspielerin, die im Schatten ihres berühmten verstorbenen Vaters steht, wurde nicht berücksichtigt. Auch das Schweizer Drama «Foudre» von Carmen Jaquier schaffte es nicht auf die Shortlist. Einen Schritt weiter sind die Italiener mitvon Matteo Garrone über zwei junge Senegalesen, die nach Europa kommen. Kinostart ist am 7. September 2023.Deutlich später kommt der französische Film(«The Taste of Things») in die Kinos. Eugénie entwickelt in der Küche eine Romanze mit Dodin. Der Spielfilm feiert seine Deutschlandpremiere am 8. Februar 2024. Die Briten sind miteine Runde weiter, Start ist am 2. Februar 2024. Ebenfalls nominiert ist der finnische Spielfilm. Ebenfalls auf der Shortlist:(Armenien),(Bhutan),(Dänemark),(Island),(Japan),(Mexiko),(Marokko),(Spanien),(Tunesien) und(Ukraine).