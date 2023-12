«Barbie» kommt im Februar zu Sky

TV-News

Sky hat den Film sowohl bei WOW als auch im linearen Fernsehen im Angebot.

Der erfolgreichste Film des Jahres stammt aus dem Hause Mattel und nahm weltweit mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen ein. Allein in Deutschland setztemit knapp sechs Millionen Besuchern über 55 Millionen Euro um. Der Film von Greta Gerwig war im Sommer Gesprächsthema Nummer eins und sorgte gemeinsam mit Christopher Nolans «Oppenheimer» für ein Kino-Phänomen namens „Barbenheimer“, bei dem die Besucher beide Filme nacheinander sehen wollte.Im kommenden Jahr erobert «Barbie» nun auch den kleinen Bildschirm, denn Sky Deutschland hat sich den Film gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt das Abenteuer von Barbie (Margot Robbie) und Ken (Ryan Gosling) ab dem 16. Februar über den Streamingdienst WO sowie als TV-Premiere um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Premieren.Die von Gerwig und Noah Baumbach gemeinsam geschriebene Geschichte dreht sich um die stereotype Barbie (Robbie), die mit anderen Plastikpuppen im Land der Barbies lebt. Es scheint, als sei ihr Zusammenleben mit den vielen anderen Barbies und ihren Gefährten, den Kens, perfekt, doch eines Tages beginnt sie an sich zu zweifeln und wird von Angstgefühlen geplagt. Um die Ursache des Problems zu finden, verlässt sie Barbieland und reist mit ihrem Freund Ken in die reale Welt nach Los Angeles.