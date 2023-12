TF1 startet neue Streaming-Plattform

International

Ähnlich wie Joyn in Deutschland soll das Angebot werbefinanziert sein.

Frankreichs führender Privatsender TF1 startet am Montag, 8. Januar 2024, den Streamingdienst TF1. Der Streamingdienst kann auf dem Computer, Smartphone, Fernseher und Tablet-PC genutzt werden und ist über Drittanbieter (Orange, Bouygues Telecom und ab März 2024 SFR) und praktisch alle Smart-TVs (Google TV, Android TV, Samsung, LG, Philips, Hisense, Amazon Fire TV, Apple TV usw.) empfangbar.Um alle zu erreichen, bietet TF1+ seinen Nutzern rund um die Uhr Zugang zu einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Angebot von mehr als 15.000 Stunden Nachrichten und Unterhaltung. Auf der Plattform können 200 Spielfilme, 200 Fernsehfilme und 200 Boxsets ohne Einschränkungen gesehen werden, darunter bekannte französische Serien wie «HPI» und «Sam», aber auch tägliche Soaps und ausländische Serien wie «Vampire Diaries». Nicht zu vergessen unsere großen Unterhaltungsmarken (wie «The Voice») in voller Länge und ungeschnitten. Ergänzt wird das Angebot durch rund 50 FAST-Spartenkanäle mit starken Themen, von Liebeskomödien und Thrillern über Comedy und Manga bis hin zu Weihnachtsfilmen.Als weitere Neuheit wird TF1+ als erste Streaming-Plattform exklusive Nachrichten auf Abruf anbieten: TOP INFO, mit fünf drei- bis sechsminütigen Beiträgen pro Tag, die von den Nachrichtenteams zusammengestellt werden und einen tiefen Einblick in die wichtigsten Nachrichten des Tages geben. Schließlich wird die Plattform über erweiterte Rechte verfügen, wobei die Inhalte mindestens 30 Tage und in einigen Fällen sogar 48 Monate lang verfügbar sein werden.Rodolphe Belmer, Chairman & CEO der TF1-Gruppe: "In den vergangenen Monaten haben wir unsere ganze Energie und unsere Ressourcen darauf konzentriert, unser Ziel zu erreichen: die Nummer 1 im kostenlosen Streaming in Frankreich zu werden. TF1+ beschleunigt die Entwicklung des Geschäftsmodells der TF1-Gruppe und stellt einen Wendepunkt in der digitalen Innovation dar. Wir sind sehr stolz darauf, den französischen Zuschauern die erste kostenlose Streaming-Plattform anbieten zu können, ein völlig neues Erlebnis, das alle Wünsche unserer Nutzer erfüllt. Dies sind aufregende Zeiten für die Branche. Der Konsum von On-Demand-Inhalten nimmt stetig zu und die Verbreitung von Smart-TVs in den französischen Haushalten beschleunigt sich. Der Start von TF1+ stärkt unsere Position auf dem Online-Videomarkt und bietet Zuschauern und Werbetreibenden einen einzigartigen Mehrwert.