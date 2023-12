«TV total» präsentiert sich weiterhin von bester Seite

Quotennews

In den vergangenen Wochen war es nicht gelungen, doch gestern wurde dadurch auch die allerletzte Folge von «Zervakis & Opdenhövel. Live.» wieder deutlich nach oben gezogen.



ist seit Wochen eine Konstante am Mittwochabend bei ProSieben und so kamen auch in der vergangenen Woche bei 1,46 Millionen Fernsehenden hervorragende 5,9 Prozent Marktanteil zustande. Bei den 0,77 Millionen Jüngeren freute man sich zudem über eine starke Quote von 14,7 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt blieb das Resultat mit 1,47 Millionen Interessenten sowie weiterhin überzeugenden 5,4 Prozent Marktanteil beinahe konstant. In der Zielgruppe setzte man mit 0,86 Millionen Umworbenen noch eins drauf. Allerdings sank die Quote leicht auf starke 13,9 Prozent.Seit Ende November sinkt das Interesse anwieder kontinuierlich. Trotz starkem Vorlauf blieben in der vergangenen Woche nur 0,42 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm sitzen, was zu mageren 1,8 Prozent Marktanteil führte. Die 0,25 Millionen Werberelevanten kamen nicht über mäßige 5,1 Prozent hinaus. Gestern ließ sich der Abwärtstrend nun endlich stoppen und die 0,63 Millionen Neugierigen landeten bei annehmbaren 2,4 Prozent. Bei den 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren sogar passable 6,9 Prozent möglich. So gelang dem Format nun noch ein relativ zufriedenstellender Abschied, denn ProSieben hat sich dazu entschlossen, sich von der Sendung zu trennen.Ab 22.10 Uhr folgte schließlich die Reportage. Mit 0,25 Millionen Zusehenden fiel das Programm jedoch deutlich zurück. Mehr als mickrige 1,5 Prozent Marktanteil waren nun nicht mehr drin. Auch die 0,16 Millionen Jüngeren kamen nicht über ein ernüchterndes Resultat von 4,0 Prozent hinaus.