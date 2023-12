«Club Las Piranjas» scheitert in der jüngeren Gruppe

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt war das Interesse für die ersten beiden Teile relativ groß, doch es schalteten kaum Umworbene bei RTL dafür ein.



RTL startete gestern mit der Ausstrahlung der vierteiligen Serie, welches eine Fortsetzung der gleichnamigen Komödie aus dem Jahr 1995 ist. Am gestrigen Abend wurden zunächst die ersten beiden Teile ausgestrahlt. Los ging es mit 2,24 Millionen Fernsehenden, welche bei guten 8,1 Prozent Marktanteil landeten. Die 0,39 Millionen Jüngeren kamen hingegen nicht über maue 6,4 Prozent hinaus. Mit der zweiten Folge landeten die 2,08 Millionen Interessenten noch knapp über dem Senderschnitt, was zu 7,9 Prozent Marktanteil führte. Mit 0,38 Millionen Umworbenen stagnierte die Quote in der Zielgruppe.Der Abenteuerfilmwar bei Kabel Eins im Programm und überzeugte 0,71 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Dies glich einem passablen Resultat von 2,7 Prozent Marktanteil. Bei den 0,23 Millionen Werberelevanten waren solide 3,9 Prozent möglich. Es folgte die Komödiemit 0,44 Millionen Neugierigen und passablen 3,0 Prozent. Die 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen kletterten auf gute 4,2 Prozent.VOX setzte mitauf Weihnachtsstimmung. Allerdings kam man bei einem Publikum von 0,79 Millionen Menschen nicht über maue 2,9 Prozent Marktanteil hinaus. Solide 6,1 Prozent wurden bei den 0,37 Millionen Jüngeren eingefahren. Mit der Komödierutschten die 0,32 Millionen Zuschauer dann noch weiter auf miese 1,9 Prozent Marktanteil ab. Bei den 0,20 Millionen Umworbenen standen akzeptable 5,1 Prozent auf dem Papier.