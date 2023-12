«Promi-Büßen»-Finale holt neuen Minusrekord

Quotennews

Auch die Reality-Show «Good Luck Guys» enttäuschte im Nachgang.

0,41 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten am Donnerstag um 18.00 Uhr die, die 0,18 Millionen Werberelevante holte und auf 6,1 Prozent in der Zielgruppe kam. Die-Folgen „Die virtuelle Familie“ und „Stadt ohne Gnade“ lockten 0,32 und 0,40 Millionen Menschen an, die Serie fuhr 6,4 und 7,1 Prozent bei den Umworbenen ein. Eine neue-Folge sicherte sich mit Elsass-Kopie in Malaysia immerhin 0,72 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe kam man auf 7,9 Prozent.Das Finale vonstand um 20.15 Uhr auf dem Programmplaner. Olivia Jones stellte Reality-TV-Kandidaten mit zweifelhaftem Image vor: Patrick Romer, Danni Büchner, Steff Jerkel, Yvonne Woelke, Mike Cees, Lisha Savage, Jürgen Trovato, Emmy Russ, Eric Sindermann, Christin Okpara, Leon Machère und Gloria Glumac waren zum Start der Staffel dabei. Das Finale zog nun 0,73 Millionen Zuschauer an, das ist ein neuer Tiefpunkt. Der Marktanteil bewegte sich bei 2,8 Prozent. In der Zielgruppe erreichte die rote Sieben 0,24 Millionen und 4,5 Prozent.Ab 22.30 Uhr sendete man eine neue Folge von. In dieser Folge sorgte ein Umzug innerhalb des Teams und Michaelas Tollpatschigkeit alle Mitspieler an ihre Grenzen. Doch nur 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil bewegte sich bei 1,9 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,18 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich nun auf 4,4 Prozent. Die zweite Folge erreichte noch 0,15 Millionen Zuschauer, wovon 0,09 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Bei den jungen Erwachsenen wurden schreckliche 3,7 Prozent Marktanteil erzielt.