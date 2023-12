Sat.1 lässt Singles von Promis verkuppeln

TV-News

«Dein Star, Dein Date» startet im neuen Jahr beim Bällchensender.

Die Sat.1-Schwesterfirmen Lovoo und Elitepartner kommen bei der neuen Verkuppelshownicht zum Zug. Stattdessen drängen sich beim Liebesglück zwischen zwei Menschen nun Prominente in den Vordergrund. Die neue Sendung startet am Sonntag, den 7. Januar 2024, und wird zwischen 16.30 und 18.55 Uhr ausgestrahlt.So skizziert Sat.1 seine neue Sendung: „Ein Single auf der Suche nach der wahren Liebe und acht Promi-Duos, die für ihn Amor spielen – diese Datingshow bringt die Schmetterlinge im Bauch zum Tanzen. Janine Kunze und Thomas Hermanns sowie Susann Sidoropulous und Marijke Amado versuchen ihr Glück als prominente Kuppler und bekommen jede Woche Unterstützung von einem wechselnden Star-Duo. Welche Promis sind die besten Kuppler und finden einen hinreißenden Partner für den Single?“In der ersten Folge sind unter anderem auch Eko Fresh und Sarah Boa dabei. Diese sollen die 39-jährige Sylvia verkuppeln. Noch ist unklar, nach welchen Kriterien die Prominenten die alleinstehende Frau an den Mann bringen. Fest steht nur, dass die drei Promi-Duos insgesamt drei Kandidaten vorstellen.