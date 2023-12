«Pantheon» geht weiter

TV-News

ProSieben Fun wird ab 11. Januar neue Episoden ausstrahlen.

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun setzt auf acht neue Folgen der Serie. Die Animationsserie aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die von AMC produziert wird, ist ab Donnerstag, den 11. Januar 2024, um 20.15 Uhr zu sehen. Die Serie beginnt mit der Folge „The Gods Have Not Died in Vain“ aus dem Jahr 2022.Darum geht’s in der zweiten Staffel: Um die Uploaded Intelligences aufzuhalten, wird das gesamte Internet abgeschaltet. Gemeinsam mit ihren Freunden versucht Maddie, ein Netzwerk zu installieren, das zumindest die Bewohner ihrer Stadt wieder miteinander verbindet. Maddie will ihre Mitmenschen über das wahre Wesen einiger UI aufklären, doch ihre Mutter ist dagegen. Es gibt Demonstrationen von besorgten Menschen, die die Macht der künstlichen Intelligenz fürchten. Ellen muss indes eine Aussage vor dem Kongress machen.Die AMC+-Serie von Craig Silverstein hat einen prominenten Cast an Sprechern. Aaron Eckhart, Daniel Dae Kim, Ron Livingston und Taylor Schilling sprechen Figuren. Im Zentrum dieses Dramas steht die gemobbte Teenagerin Maddie (Katie Chang), die mysteriöse Hilfe aus dem Internet erhält.