«Promi First Dates» kehrt im Januar zurück

VOX hat eine neue Folge des Vorabend-Spin-offs angekündigt, hält sich bei den Namen der prominenten Teilnehmer aber noch zurück.

Mit einem Zielgruppen-Marktanteil von 8,7 Prozent gelang es VOX in diesem Januar auf Anhieb einen weiteren Spin-off der Vorabend-Sendung «First Dates» in die Primetime zu hieven.überzeugte 1,22 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Diesen Erfolg möchte der Kölner Sender nun wiederholen und hat für den 29. Januar eine neue Ausgabe der Datingshow geplant. Bereits ab 22. Januar steht die Produktion beim Streamingdienst RTL+ auf Abruf bereit.Roland Trettl begrüßt in seinem Restaurant prominente Singles, die auf Menschen treffen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. In der ersten «Promi First Dates»-Sendung waren die Schauspieler Radost Bokel, Lisa Feller, Liz Baffoe, Lucy Hellenbrecht, Bela Klentze und Andreas Guenther sowie Sportreporter Werner Hansch, Dschungelkönig Prince Damien und Sänger Vincent Gross dabei.Die Paarungen der Dates sind auch in der Promi-Variante kein Zufall, sondern vorab sorgfältig anhand von Vorlieben und Abneigungen der Alleinstehenden ausgewählt. Ob es im Frühjahr auch wieder eine neue «First Dates Hotel»-Staffel geben wird, ist noch nicht bekannt. Für das Original «First Dates – Ein Tisch für zwei» läuft es derzeit aber auch nach über 1.000 Folgen blendend. Im November fiel mehrfach die Millionen-Marke und man erklomm den zweistelligen Marktanteil-Bereich in der Zielgruppe.