ABC kündigt New-Yorker-Silvester-Line-Up an

US-Fernsehen

«Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024» hat unter anderem Jelly Roll im Programm.

ABC und Dick Clark Productions haben heute das New Yorker Programm fürbekannt gegeben, die meistgesehene Silvesterfeier des Landes. Der neunzehnfache Gastgeber Ryan Seacrest und seine Co-Moderatorin von 2024, Rita Ora, werden die Feierlichkeiten vom New Yorker Times Square aus mit einem Staraufgebot an Künstlern anführen: Megan Thee Stallion, Jelly Roll, Sabrina Carpenter und Tyla. «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024» wird am Sonntag, 31. Dezember, live auf ABC ab 20:00 Uhr EST ausgestrahlt.Der zweifach für den Grammy nominierte Country-Superstar Jelly Roll wird ein Medley seiner Hits live vom Times Square performen und wird dabei von der Sängerin und Songwriterin Jessie Murph begleitet. Jelly Roll hat kürzlich seine ausverkaufte Backroad Baptism Arena Tour 2023 durch 44 Städte abgeschlossen und feierte mit seiner neuesten Single "Save Me" drei aufeinanderfolgende Nr. 1-Singles aus seinem rekordverdächtigen Country-Debütalbum "Whitsitt Chapel". Dieser Auftritt von Jelly Roll wird von der Carnival Cruise Line gesponsert.Die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Fernsehpersönlichkeit Jeannie Mai wird die Feierlichkeiten in Hollywood mit Auftritten von Aqua, Doechii, Ellie Goulding, Green Day, Janelle Monáe, Loud Luxury x Two Friends mit Bebe Rexha, Ludacris, Nile Rodgers & CHIC, Paul Russell, Reneé Rapp mit Coco Jones und Thirty Seconds to Mars anführen.