Kabel Eins lässt die «Trucker Babes» wieder fahren

TV-News

Etwas früher als in den vergangenen Jahren sind bei Kabel Eins wieder „400 PS in Frauenhand“.

Gleich zu Beginn des Jahres setzt der Fernsehsender Kabel Eins auf sein etabliertes Formatam Sonntagabend. Die zurückliegenden beiden Frühjahrsstaffeln starteten zuletzt deutlich später im Februar und März, die 13. Runde der Doku-Soap debütiert nun bereits am 7. Januar 2024 um 20:15 Uhr.In der neuen Staffel präsentiert Kabel Eins unter anderem Country Girl Ines als Neuzugang der verschworenen Trucker-Babes-Gemeinschaft. Vor zwei Jahren ist die 24-jährige von Bayern nach Kanada ausgewandert und lebt seitdem ihren Trucker-Traum. Zudem ist Sabrina bei der Überführung einer besonderen Fracht zu sehen. Ein Premium Lounge-Auflieger samt Bar und Dachterrasse soll zu einer Rennstrecke in Spielberg, Österreich, gebracht werden. Doch es treten Komplikationen auf.«Trucker Babes» ist für Kabel Eins weiterhin ein schöner Erfolg, auch wenn die Zuschauerzahlen im Herbst etwas zurück gingen. Im Schnitt schalteten 0,86 Millionen Fernsehzuschauer ein, was zu einem guten Resultat von 3,3 Prozent führte. Die vorherige Staffel hatte es noch auf 0,97 Millionen Interessenten gebracht, war allerdings nur bei 3,1 Prozent gelandet. Die 0,29 Millionen Werberelevanten ergatterten durchschnittlich hohe 4,9 Prozent. Mit den vorherigen Ausgaben war man bei der gleichen Zuschauerzahl lediglich bei 3,8 Prozent gelandet.