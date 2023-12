Auch FOX News feiert Silvester

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat unter anderem ein Special mit zahlreichen Gesichtern des Hauses am Start.

Der FOX News Channel (FNC) läutet das Jahr 2024 mit zwei einstündigen Silvester-Specials ein, die am 31. Dezember von 22.00 bis 00.00 Uhr ausgestrahlt werden. Ab 22.00 Uhr Ostküstenzeit sendet FNC die Sendungmit beliebten Vertretern des Senders, darunter Bill Hemmer von «America's Newsroom», Pete Hegseth von «FOX & Friends Weekend», Jimmy Failla von «FOX Across America», Todd Piro von «FOX & Friends First», die leitende Meteorologin Janice Dean, Eric Shawn von «FOX News Live», die Korrespondenten Gerri Willis und Madison Alworth von «FOX Business Network» und viele andere.Die Gruppe wird auf die denkwürdigsten Momente des Jahres 2023 zurückblicken, von Barbenheimer über ChatGPT bis hin zum Kampf um den Posten des Parlamentspräsidenten. Um 23.00 Uhr wird «Gutfeld!»-Co-Moderator, der legendäre Wrestler und New York Times-Bestsellerautor Tyrus sein erstes Silvesterspecial moderieren. Gemeinsam mit Michelle Tafoya, Sean Duffy (Co-Moderator von FOX Business Network's «The Bottom Line») und dem Comedian Tyler Fischer wird Tyrus die Zuschauer durch die meist verbreiteten Trends, die am häufigsten heruntergeladenen Songs und weitere Favoriten des Jahres 2023 führen.Das Special beinhaltet auch einen Auftritt des Wrestlers Ric Flair, der Ratschläge gibt, wie man 2024 die Dinge zum Guten wenden kann. Außerdem wird Zach Greig, ein Anlagenbetreiber für die australische Antarktis-Division, in der Sendung über die einzigartigen Aspekte des Jahreswechsels in der Antarktis sprechen.