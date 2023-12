«The Bequeathed» kommt im Januar

International

Die neue Serie ist von Ming Hong-Nam umgesetzt worden.

Der Streamingdienst Netflix hat den offiziellen Start der südkoreanischen Serieterminiert. Das Drama startet am 19. Januar 2024 und ist mit Kim Hyun-Joo, Park Hee-Soon, Park Byung-Eun und Ryoo Kyung-Soo besetzt. Regie führt der Co-Direktor Ming Hong-Nam, der schon bei «Train to Busan» dabei war. «Hellbound»-Autor Yeon Sang-Ho ist für das Drehbuch verantwortlich.Yoon Seo-Ha (Kim Hyun-Joo) erbt nach dem Tod ihres Onkels die Familiengruft. Seitdem ist Yoon Seo-Ha in einige unglückliche Ereignisse verwickelt. Sie hat einen jüngeren Stiefbruder, Kim Young-Ho (Ryoo Kyung-Soo), der sie noch mehr in Verwirrung stürzt.Detective Choi Sung-Joon (Park Hee-Soon) vermutet unterdessen, dass die jüngsten Vorfälle im Dorf mit dem Familiengrab von Yoon Seo-Ha zusammenhängen. Also stellt er weitere Nachforschungen an. Auf der Polizeiwache hat Choi Sung-Joon ein antagonistisches Verhältnis zu Park Sang-Min (Park Byung-Eun). Er ist der Leiter der Ermittlungsgruppe, in der Choi Sung-Joon arbeitet. Aufgrund eines früheren Falles hegt sein Chef Minderwertigkeits- und Eifersuchtsgefühle gegenüber Choi Sung-Joon.