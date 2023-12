Geo setzt auf «Der wilde Westen»

TV-News

Die achtteilige Reihe ist künftig am Samstagabend zu sehen.

Neu bei Geo:. Erzählt wird die wahre Geschichte der amerikanischen Frontier, des "Wilden Westens" und der Gründung Amerikas. Um die Wende zum 18. Jahrhundert beanspruchte die britische Kolonialmacht bereits fast die gesamte Ostküste Nordamerikas für sich.Die achtteilige Dokumentationsreihe startet am Samstag, den 13. Januar 2024, um 20.15 Uhr und dauert bis 21.05 Uhr an. Der Fernsehsender Geo strahlt eine Folge pro Woche aus. Das Format beschreibt man so: Die "Dreizehn Kolonien" der europäischen Siedler drängten nach Westen, obwohl die Proklamationslinie von 1763 eine Expansion über die Appalachen hinaus untersagte.Der Fernsehsender startet mit der ersten Folge, die „Die Entdeckung des Westens“ heißt. Kommentiert wird die Sendung von Markus Kästle. Hinter dem Projekt steht Dash Pictures. In Großbritannien wurde die Sendung unter dem Titel «The Frontier» produziert. Im Anschluss setzt Geo übrigens «Rom – 8 Tage, die Geschichte schrieben» fort.