Günther Jauch auch an Weihnachten beliebt

Quotennews

Fast vier Stunden war «Wer wird Millionär?» am Dienstagabend auf Sendung. Im Vorfeld lief «Bauer sucht Frau» verhältnismäßig schwach.

Der Fernsehsender RTL setzte am zweiten Weihnachtsfeiertag auf die «Santa Clause»-Reihe. Los ging es mit, der 0,58 Millionen Zuschauer anlockte. Die Komödie mit Tim Allen und Peter Boyle aus dem Jahr 1994 sicherte sich 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Mit, der um 10.15 Uhr startete, erreichte RTL 0,90 Millionen Zuschauer und fuhr 15,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Mittag kam dann, der 0,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahre hatte und auf 12,4 Prozent in der Zielgruppe kam.Die Hauptnachrichten verfolgten am Dienstag, den 26. Dezember, um 18.45 Uhr 2,63 Millionen Zuschauer,verbuchte 13,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Sendung aus Köln erreichte 0,42 Millionen Werberelevante, die für 10,6 Prozent Marktanteil standen. Mit dem Specialgab es ein Wiedersehen mit Uwe und Iris, Lämmes und Anna sowie Arne und Antje, die 1,93 Millionen Menschen ins Herz schlossen. Das Format unterhielt 0,34 Millionen junge Menschen, sodass ein Marktanteil von 7,7 Prozent erreicht wurde - zu wenig.stand zwischen 20.15 Uhr und Mitternacht auf dem Programm. Acht Kandidaten begrüßte Günther Jauch. Im Jahr 2021 sahen 3,66 Millionen Zuschauer zu, im Vorjahr waren 2,92 Millionen Menschen dabei und die neuste Auflage sicherte sich 3,17 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. In der Zielgruppe wurden 0,62 Millionen entdeckt, die für einen Marktanteil von 11,7 Prozent standen. Danach waren Denzel Washington und Bill Pullmann inzu sehen, der auf 0,72 Millionen Zuschauer kam. Der Action-Film, der nun zehn Jahre auf dem Buckel hat, erreichte 13,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.