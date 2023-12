Vorletzter Frankfurt-«Tatort» enttäuscht

Quotennews

Am Nachmittag strahlte Das Erste die Premiere von «Das Märchen von der Zauberflöte» aus. Auch «Der kleine Lord» bekam noch einmal Zuschauer spendiert.

Das Erste setzte am Dienstagabend auf dendes Hessischen Rundfunks. Im Mittelpunkt stand der 18. Fall von Anna Janneke und Paul Brix, die von Margarita Broich und Wolfram Koch verkörpert werden. Im kommenden Jahr läuft der 19. und somit letzte Fall des Ermittlerteams. Das vorletzte Abenteuer lockte nur 5,04 Millionen Fernsehzuschauer an, sodass man auf einen Marktanteil von 18,7 Prozent kam. Beim jungen Publikum wurden 0,65 Millionen Menschen erfasst, der Marktanteil wurde auf 10,6 Prozent beziffert.Um 08.50 Uhr gingweiter. Bereits am Vortag strahlte Das Erste den ersten Teil des Marokko-Spezials aus, der auf 0,55 Millionen Zuschauer kam. Der zweite Part der Produktion des WDR erreichte 0,49 Millionen Zuschauer und fuhr 8,3 Prozent Marktanteil ein. Die Reise von Silham durch Marokko faszinierte 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige und verbuchte 10,2 Prozent Marktanteil.Die Premiere vonsahen um 15.25 Uhr 1,20 Millionen Menschen ab drei Jahren. Die blaue Eins sicherte sich mit Ilyes Raoul, Dimitri Abold und Harriet Herbig-Matten einen Marktanteil von 9,8 Prozent. Das Buch von Emanuel Schikaneder fuhr 0,17 Millionen junge Menschen ein, die Regiearbeit von Marvin Litwak begeisterte 7,1 Prozent. Ab 16.35 Uhr folgten die Wiederholungen von(1,99 Millionen) und(2,22 Millionen), die auf 13,2 sowie 11,3 Prozent Marktanteil kamen. Die Produktionen holten sich 8,0 sowie 8,6 Prozent bei den jungen Menschen.