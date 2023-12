4,68 Millionen Menschen reisten mit dem «Traumschiff»

Quotennews

In der neusten Ausgabe tuckerte die Besatzung in den amerikanischen Bundestaat Utah.

Gleich drei-Ausgaben bekommen die Fernsehzuschauer innerhalb weniger Wochen präsentiert. Am 26. November 2023 sahen 5,60 Millionen Zuschauer den Auslauf nach Walvis Bay, ehe es am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Utah ging. In der 100. Ausgabe, die für Neujahr terminiert ist, geht es zur neuen indonesischen Hauptstadt Nusantara. Am vergangenen Weihnachten sahen 5,71 Millionen Menschen den Ausflug nach Coco Island, ehe an Januar die Bahamas mit 5,51 Millionen Menschen folgten. An Ostern sahen 5,20 Millionen Menschen das Abenteuer nach Vancouver.Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Ulmen-Fernandes unterhielten dieses Mal nur 4,68 Millionen Menschen, das Buch von Jürgen Werner überzeugte 17,4 Prozent der Zuschauer. Das Format, das dieses Mal Ingolf Lück, Wolfgang Fierek und Kai Pflaume im Gepäck hatte, fuhr 0,89 Millionen 14- bis 49-Jährige ein und verbuchte 14,5 Prozent Marktanteil. In der Januar-Ausgabe dürfen sich die Zuschauer auch noch auf Amira und Olver Pocher freuen.Nach dem-Special „Mörderische Gesellschaft“ (2,28 Millionen) verfolgten 0,99 Millionen Menschen die Dokumentation. Der Film von Johannes Rosenstein erreichte nur 5,5 Prozent der Zuschauer, ab 18.15 Uhr fuhr man 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige ein. Der Sender verzeichnete schlechte 1,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Schließlich stand um 19.15 Uhrauf dem Programm, welches noch 2,98 Millionen Zuschauer einfuhr und auf 12,4 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum fuhr man 8,7 Prozent Marktanteil ein.