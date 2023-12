RTL Crime zeigt «CSI: Vegas»

TV-News

Die Neuauflage mit Paul Newsome und Matt Lauria wird ab 29. Januar ausgestrahlt.

Ab Montag, den 29. Januar 2024, strahlt RTL Crime um 20.15 Uhr und jeweils um 23.15 Uhr in der Wiederholung die zehn Folgen vonaus. Die Neuauflage des Klassikers ist mit Paul Newsome, Matt Lauria, Jorja Fox, William Petersen, Mandeep Dhillon, Mel Rodriguez, Jamie McShane und Jay Lee besetzt.Nachdem Jim Brass von einem Unbekannten attackiert wurde, kehren Gil Grissom und Sara Sidle aus dem Ruhestand zurück. Sie vermuten von Anfang an, dass hinter diesem Angriff etwas Größeres steckt. Stück für Stück kommen sie hinter eine Verschwörung, die auch die langjährige Arbeit des Kriminallabors von Las Vegas betrifft. Wenn dort getrickst wurde, dann könnten womöglich tausende Mörder aus dem Gefängnis freikommen.„«CSI: Vegas» hat beim amerikanischen Publikum nicht funktioniert, weil die Autoren einfach alle Zutaten in einen Topf gaben und glaubten, dass da schon etwas Vernünftiges entsteht“, urteilte Quotenmeter im vergangenen Jahr . „Möchte man die Serie wiederbeleben, dann muss man großartige Geschichten und einen vernünftigen Cast einführen und die Handlung darauf beschränken.“