Fünfte Auswandern-Staffel von «Dating ohne Grenzen»

TV-News

Der Fernsehsender TLC hat wieder zahlreiche Episoden der Fernbeziehungs-Dokumentation in Petto.

Ab dem 21. Februar 2024 strahlt TLC neue Folgen vonaus. Der Fernsehsender hat von seinem Schwesterunternehmen aus den Vereinigten Staaten die fünfte Staffel voneingekauft. Das Format, das bisher mit vier Staffeln gelaufen ist, zeigt unterschiedliche Paare.So sind in dem Spin-off von «90 Day Fiancé» bei «The Other Way» die Menschen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gezogen, sondern ins Ausland. In der fünften Staffel wandern Holly & Wayne beispielsweise nach Südafrika aus. Die Türkin Shekinah und der Kalifornier packen ebenso wie Kirsten aus New York und der Niederländer Julio die Reisetasche.Kimberly und Tejawi ziehen vom amerikanischen Alabama nach Indien. Tejaswi und Kimberly lernten sich über eine spirituelle Gruppe in den sozialen Medien kennen, kamen aber erst ins Gespräch, als Tj sie mit ihrem Bild dazu brachte, ihm eine SMS zu schicken, und sie davon träumte, mit ihm durch eine Wüste zu gehen. Nichtsdestotrotz waren Tejaswi und Kimberly innerhalb eines Jahres verlobt und erhielten sogar die Zustimmung ihrer Familien.