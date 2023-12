«Property Brothers» geht weiter

TV-News

Ab 15. Februar steht die elfte Staffel auf dem Programm.

Der Garten- und Hausbau-Sender Home and Garden TV-setzt auf die elfte Staffel von. Die neuen Folgen sind auf den 15. Februar terminiert und sind donnerstags um 21.10 Uhr eingeplant. In den neuen Folgen erfüllen die Zwillingsbrüder Drew und Jonathan Scott wieder zahlreichen Familien den Wunsch vom Eigenheim.«Property Brothers» ist eine Reality-TV-Serie aus Kanada, die jetzt von Scott Brothers Entertainment hergestellt wird. Bei Drew handelt es sich um einen Immobilienexperten, der vernachlässigte Häuser ausfindig macht und über deren Kauf verhandelt.Sein jüngerer Bruder Jonathan ist lizenzierter Bauunternehmer und renoviert die Häuser. Gemeinsam helfen die Property Brothers Familien dabei, renovierungsbedürftige Häuser zu finden, zu kaufen und innerhalb eines strikten Zeit- und Kostenrahmens in Traumhäuser zu verwandeln. Die Sendung wurde zunächst für W Network produziert, ehe 2017 der Wechsel zu HGTV Canada erfolgte.