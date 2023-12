«GZSZ» schlägt die Primetime

Quotennews

RTL schickt die «Weihnachtsshow» von «Let's Dance» ins vorweihnachtliche Rennen. Doch gibt es bessere Angebote.

Die gestrigen TV-Quoten enthüllen interessante Trends, besonders bei RTL . Überraschenderweise schnitt die tägliche Soapin Bezug auf Zuschauerzahlen und Marktanteil besser ab als das Hauptabendprogramm. Mit 2.46 Millionen Zuschauern ab drei Jahren erreichte «GZSZ» einen Marktanteil von 10.3 Prozent. Besonders beeindruckend war die Resonanz in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wo die Serie 0.63 Millionen Zuschauer anzog und einen Marktanteil von 14.4 Prozent erzielte.Im Vergleich dazu konntein der Primetime zwar mit 2.69 Millionen Zuschauern punkten, was einem Marktanteil von 11.9 Prozent entspricht. Jedoch lag der Marktanteil in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 12.5 Prozent knapp unter dem von «GZSZ».Das überraschendste Ergebnis war vielleicht, dass das Nachrichtenformatals bestes Angebot des Senders hervorstach. Mit 2.93 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15.0 Prozent bei allen Zuschauern sowie einem beachtlichen Marktanteil von 17.3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, bestätigte es seine starke Position in der TV-Landschaft.