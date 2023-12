Sportdigital Fußball überträgt Afrika-Cup 2024

TV-News

Der Digitalsender hat sich drei Wochen vor dem Eröffnungsspiel die Übertragungsrechte gesichert.

Zwischen dem 13. Januar und 11. Februar 2024 wird in der Elfenbeinküste der 34. Afrika-Cup ausgetragen, der derzeit aufgrund des Bundesliga-Titelrennens in aller Munde ist. Denn sowohl Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen als auch die Verfolger Bayern München und VfB Stuttgart müssen zahlreiche wichtige Stammkräfte an die Nationalverbände abstellen, sodass die Vereinsmannschaften kräftig durcheinandergewirbelt werden. Ebenfalls an dem Kontinental-Turnier dabei sind internationale Superstars wie Mohamed Salah vom FC Liverpool oder Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain.Obwohl das Turnier also eine große Bedeutung besitzt, wurden die Übertragungsrechte hierzulande bislang noch nicht vergeben. Nun hat der Digitalsender Sportdigital Fußball zugegriffen und sie die Rechte gesichert. Zu dem Rechtepaket gehören darüber hinaus auch der CAF Africa Cup of Nations 2025 sowie die vorherige Qualifikation für dieses Turnier.Gisbert Wundram, Geschäftsführer von Sportdigital Fußball, zeigt sich sehr erfreut über den erneuten Erwerb der Übertragungsrechte des Afrika-Cups: „Nachdem wir schon 2022 den Afrika-Cup mit dem Traumfinale Senegal gegen Ägypten übertragen haben, freuen wir uns riesig, unseren Zuschauern bei Sportdigital Fußball diesen großartigen Wettbewerb erneut zeigen zu können. Live-Fußball aus Afrika hat immer eine besonders tolle Atmosphäre und durch die vielen Weltstars spielerisch ein sehr hohes Niveau. So liefert der Afrika-Cup den perfekten Start in das Fußballjahr 2024!“