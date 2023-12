Maues Interesse für RTL-Weihnachtssingen

Quotennews

Bei RTL war die Sendung kaum gefragt, bei VOX noch weniger. Zur Primetime rettete sich RTL mit «Denn sie wissen nicht, was passiert» allerdings wieder nach oben.



Die RTL-Sendergruppe läutete setzte gestern ab 20.00 Uhr auf, um Weihnachtsstimmung in ganz Deutschland zu verbreiten. Unter der Moderatorin von Victoria Swarovski trugen Andrea Berg und Sasha als Stargäste mit einem Chor und anderen Promis vier beliebte Weihnachtslieder vor. Bei RTL führte dies bei 1,32 Millionen Fernsehenden zu mäßigen 5,4 Prozent Marktanteil. Auch die 0,38 Millionen Jüngeren blieben bei mauen 6,6 Prozent hängen. VOX überzeugte mit der Sendung 0,55 Millionen Zuschauer zum Einschalten, was zu mageren 2,3 Prozent führte. Die 0,15 Millionen Umworbenen landeten bei niedrigen 3,2 Prozent Marktanteil.Zur Primetime setzte RTL dann auf eine Ausgabe von, welche diesmal jedoch unter einem weihnachtlichen Stern stand. Es ist nun inzwischen die 40. Ausgabe der Show von Barbara Schöneberger, Günter Jauch und Thomas Gottschalk. Gestern mussten die drei nun aufs Christkind warten und auch sonst wich das Format etwas vom üblichen Schema ab, um sich ganz dem Fest der Liebe zu widmen.Erst vor drei Wochen landete die letzte Ausgabe bei 1,88 Millionen Interessenten. Dies hatte einen hohen Marktanteil von 9,4 Prozent Marktanteil zur Folge. Auch die 0,59 Millionen Werberelevanten waren bei überzeugenden 13,3 Prozent gelandet. Mit 1,90 Millionen Neugierigen und guten 8,9 Prozent Marktanteil knüpfte man in etwa an das Niveau der letzten Show an. Die 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten noch bei überdurchschnittlichen 11,4 Prozent.