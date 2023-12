Nächste perfekte Woche für «Das perfekte Dinner»

Quotennews

Auch Woche elf bringt dem «perfekten Dinner» die perfekte Woche.

Das VOX-Koch-Format am Vorabend bleibt weiter stabil! Auch in Woche elf holt sichjeweils mehr als eine Million Zuschauer ab. Im Detail kommt der Montag auf 1,23 Millionen Zuschauer, der Dienstag auf 1,15 Millionen, Mittwoch und Donnerstag folgen mit 1,22 und 1,23 Millionen. Somit ergeben sich Marktanteile von 5,5, 4,9, 5,3 und 5,4 Prozent.Gleichermaßen gut sieht es in der Zielgruppe aus. Hier steigert sich das Koch-Duell-Format von Montag und 0,36 Millionen Umworbenen auf 0,39 Millionen am Dienstag und 0,41 Millionen am Mittwoch. Die Marktanteile klettern so von 8,7 auf 8,8 und 9,4 Prozent. Fehlt noch der gestrige Freitag.Zum Wochenabschluss sichert sich «Das perfekte Dinner» starke 1,10 Millionen Zuschauer und damit die nächste "perfekte Woche", der Marktanteil lag bei 4,9 Prozent. Die Zielgruppe kam mit 0,35 Millionen Werberelevanten auf gute 9,3 Prozent am entsprechenden Markt.