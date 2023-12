ProSieben wiederholt «Will & Grace»

TV-News

Die Wiederholung der zehnten Staffel ist am Vormittag zu sehen.

Nachdem der Fernsehsender Sat.1 die vorerst letzte Staffel vonam Sonntagvormittag ausstrahlte, nahm ProSieben das Revival am Mittwochabend ins Programm. Dieses Unterfangen war nicht von Erfolg gekrönt, weshalb die Ausstrahlung der neuen Folgen sehr zögerlich verlief. Im Juni und Juli liefen die Geschichten der zehnten Staffel am Samstagvormittag.Am Freitag, dem 5. Januar 2024, wird die Sitcom «Speechless» den Sendeplatz am Vormittag übernehmen. Die erste Folge „The Westside Griesgram“ wird um 07:45 Uhr ausgestrahlt. Grace kandidiert für das Amt der Präsidentin der New Yorker Gesellschaft der Innenarchitekten, wo sie Noah, den West Side Griesgram, kennenlernt. Karen bittet Will um Rechtsbeistand, als sie erfährt, dass ein italienischer Arzt "ihre Brüste betatscht". Jacks FaceTime-Anruf bei der Familie seiner Verlobten geht schief, nachdem er für eine bevorstehende Operation eine Gesichtsbetäubungscreme verwendet hat.Die Wiederholung der Folge wird am Samstag um 10.25 Uhr ausgestrahlt. Ab Dienstag, den 9. Januar 2024, setzt ProSieben die Ausstrahlung um 07.35 Uhr mit einer Geschichte fort. Diese wird am Mittwoch um 07.15 Uhr vor „Tex and the City“ wiederholt. Auch am Donnerstag gibt es zunächst eine Wiederholung, dann eine „neue Folge“, während am Freitag nur eine Geschichte ausgestrahlt wird.